В Мадриде во время беспорядков пострадали 14 человек

В центре столицы Испании произошли массовые беспорядки после гибели африканца. Об этом сообщает газета Pais.

Согласно данным источников в полиции, 35-летний уроженец Сенегала Маме Мбаге скончался от сердечного приступа. При этом очевидцы и знакомые погибшего заявляют, что тот погиб в результате погони, которую устроили полицейские за уличными торговцами. Сенегалец прибыл в Испанию 14 лет назад и не имел разрешения на проживание.

В мадридском районе Лавальес вечером во вторник собрались около двух сотен протестующих. Демонстранты выкрикивали лозунги против полиции.

Беспорядки перекинулись на другие кварталы. Их участники громили банки, автобусные остановки, жгли мусорные контейнеры и полицейские машины.

Против нарушителей сотрудники полиции применили резиновые пули. В ходи столкновений пострадали четверо человек и не менее десяти полицейских.