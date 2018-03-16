Порошенко встретился с актром Жаном Рено

Украинский президент Петро Порошенко встретился французским актером Жаном Рено. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что Рено и Порошенко обсудили французско-украинский фильм «Последний шаг», в котором актер снимается. Украинский президент отметил, что ему интересно услышать впечатления Рено от Украины.

По словам Порошенко, ситуация вокруг кинокартины важна, поскольку «Последний шаг» является символом восстановления киноиндустрии Украины. Он отметил, что все должны знать, что в стране сейчас можно снимать кино. Глава Украины также выразил уверенность в том, что новая картина с участием Рено станет успешной.

На своей странице в Twitter украинский президент заявил, что рад личной встречи с французским актером. По его словам, он любим миллионам украинцев.