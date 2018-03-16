Птицы похитили технику у латвийских исследователей Антарктиды

Птицы обокрали исследователей Антарктиды из Латвии. Об этом сообщает Sputnik Латвия со ссылкой на портал Skaties.lv

Члены экспедиции сообщают, что птицы, в частности пингвины, часто наблюдают за деятельностью геологов. Однако особые проблемы доставляют южнополярные поморники - они уносят или перемещают технику исследователей.

Несмотря на это, латвийские геологи продолжают работать, собирая необходимые образцы для проведения анализов.

Латвийская экспедиция в Антарктиду началась месяц назад. Целью поездки является изучение внутренней структуры ледников.