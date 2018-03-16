Глава финской делегации предложила ввести «безвиз» с Крымом

Председатель русско-финской ассоциации дружбы Дарья Скиппари-Смирнова предложила организовать безвизовый режим для финнов при поездках в Крым. Об этом сообщает РИА «Новости».

Делегация из Финляндии впервые прибыла в Крым после его воссоединения с Россией. Семидневный визит нацелен на налаживание культурных связей и продлится до следующего вторника.

Скиппари-Смирнова отметила, что организация намерена предложить главе республики организовать «безвиз» и открыть прямые авиарейсы из Хельсинки, если это находится в компетенции руководства. Глава организации сообщила агентству, что ассоциация уже общалась с одной из финских авиакомпаний по данному вопросу.

Также собеседница агенства отметила, что из Финляндии тяжело добираться в Крым без прямого сообщения. По ее мнению, финским туристам еще предстоит открыть крымские курорты.

Скиппари-Смирнова также сообщила, что планирует открыть в Крыму Финский культурный центр.