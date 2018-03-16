СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

Ущерб от коррупции в минувшем году составил 177,5 миллиардов рублей. Об этом заявил в интервью «Коммерсанту» начальник антикоррупционного главка МВД Андрей Курносенко.

По его словам, в 2017 году было выявлено более 70 тысяч преступлений экономической и коррупционной направленности, из них расследованы - около 45 тысяч. К уголовной ответственности за год было привлечено около 26 тысяч человек.

Курносенко сообщил газете, что общий ущерб от этих преступлений составил 177,5 миллиарда рублей. При этом из них удалось вернуть 100,5 миллиарда.

Представитель МВД также отметил, что в бюджетной сфере раскрыли 4697 преступлений, из них х 2506 имели коррупционную составляющую. К уголовной ответственности привлекли 1746, сумма ущерба от их деятельности составила более 17,7 миллиарда рублей.