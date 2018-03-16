СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

Вещество, которым был отравлен экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль, находился в багаже его дочери. Об этом сообщает Daily Telegraph

Источники издания отмечают, что нервно-паралитическим веществом были пропитаны предмет одежды, косметика или подарок в сумке Юлии. Предполагается, что подарок дочь Скрипаля должна была достать из багажа после приезда к отцу.

В понедельник премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила о высокой вероятности причастности России к инциденту в Солсбери. В Кремле сообщили, что Россия не имеет отношения к инциденту, а также заявили, что не приемлет голословных обвинений.