Экс-глава ГРУ отверг обвинения в причастности РФ к отравлению Скрипаля
Российская разведка никогда не занималась «гнусными глупостями», которые Великобритания пытается приписать России. Об этом заявил бывший глава ГРУ Федор Ладыгин газете МО РФ «Красная звезда».
Ладыгин отметил, что российская разведструктура, в которой он имел честь служить много лет, никогда не совершала того, что британская сторона пытается приписать России.
Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. МИД РФ отверг обвинения, а российское посольство в Лондоне направило ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй проигнорировала заявления и огласила список антироссийских мер.