Российская разведка никогда не занималась «гнусными глупостями», которые Великобритания пытается приписать России. Об этом заявил бывший глава ГРУ Федор Ладыгин газете МО РФ «Красная звезда».

Ладыгин отметил, что российская разведструктура, в которой он имел честь служить много лет, никогда не совершала того, что британская сторона пытается приписать России.

Премьер Великобритании Тереза Мэй обвинила Россию в причастности к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери. МИД РФ отверг обвинения, а российское посольство в Лондоне направило ноту с указанием на необходимость совместного расследования ЧП. Мэй проигнорировала заявления и огласила список антироссийских мер.