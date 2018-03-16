Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Депутат Верховной Рады Украины Надежда Савченко попала в базу данных украинского сайта «Миротворец». Об этом сообщает РИА «Новости».

Как отмечается, Савченко попала в список как «пособница террористов и изменник родины». Нардепа обвиняют в подготовке террористических актов на территории страны, а также подготовка государственного переворота.

Отмечается, что Савченко занималась курированием террористического акта в Киеве. Об этом ранее с трибуны парламента сообщил украинский генеральный прокурор Юрий Луценко.