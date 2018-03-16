СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду

Жители многоквартирных домов смогут оплачивать напрямую электричество, тепло и воду ресурсоснабжающим организациям. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на разработанные в Госдуме поправки в Жилищный кодекс.

Как отмечается, для этого необходимо провести общее собрание собственников. Прямые договоры также предусмотрены для тех, кто хочет купить квартиры в новостройках.

Сейчас жители оплачивают электричество, тепло, воду и газ через управляющие компании, которые перечисляют полученные деньги в ресурсоснабжающие организации. В случае принятия поправок, управляющие компании будут собирать средства только за содержание и ремонт дома.

Ранее соответствующую инициативу уже поддержал Минстрой и вице-премьер Дмитрий Козак.