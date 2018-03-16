Путин: Максимальный эффект дает только та работа, которая нравится

Российский президент Владимир Путин считает, что максимальный эффект может принести только та работа, которая нравится человеку. Об этом он рассказал на встрече с финалистами конкурса «Лидеры России».

По словам Путина, самым важным является то, чтобы человек получал от своего дела удовлетворение. Президент отметил, что только в таком случае можно ожидать наибольшего эффекта от этой работы.

Также российский лидер похвалил одну из участниц, которая рассказала о своем проекте по созданию образовательных продуктов для детей. Девушка отметила, что идея появилась во время конкурса. Путин отметил, что его впечатляет, когда происходит такое заражение своей энергией.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страна заинтересована в реализации способностей каждого россиянина.