СМИ: Старший сын Трампа разводится с супругой

Жена Дональда Трампа - младшего подала на развод. Об этом сообщает газета New York Post.

Как отмечается, 40-летняя Ванесса Трамп подала соответствующие документы в суд Манхэттена. Согласно документам, она рассчитывает развестись в ускоренном порядке и не намерена судиться по поводу финансов и прав опеки.

Газета отмечает, что в последнее время пара испытывала трудности в браке. Ванесса была недовольна тем, что ее муж часто находится в разъездах. Также она тяжело переживала тот факт, что после вступления Дональда Трампа в должность американского президента к членам семьи приковано внимание СМИ.

Модель Ванесса вышла замуж старшего сына Трампа в ноябре 2005 года. Всего у пары пять детей.