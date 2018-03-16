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СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

 СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду

СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду
Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

 Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ
СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

 В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских

В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских
3:00   16 Марта 2018
Весь мир
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СМИ: Старший сын Трампа разводится с супругой

СМИ: Старший сын Трампа разводится с супругой

Жена Дональда Трампа - младшего подала на развод. Об этом сообщает газета New York Post.

Как отмечается, 40-летняя Ванесса Трамп подала соответствующие документы в суд Манхэттена. Согласно документам, она рассчитывает развестись в ускоренном порядке и не намерена судиться по поводу финансов и прав опеки.

Газета отмечает, что в последнее время пара испытывала трудности в браке. Ванесса была недовольна тем, что ее муж часто находится в разъездах. Также она тяжело переживала тот факт, что после вступления Дональда Трампа в должность американского президента к членам семьи приковано внимание СМИ.

Модель Ванесса вышла замуж старшего сына Трампа в ноябре 2005 года. Всего у пары пять детей.

Автор: Олег Королев
#развод #супруга #трамп-младший
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