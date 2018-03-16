​​​​​​​Россельхознадзор ограничил с 16 марта поставки картофеля из Египта

С 16 марта ввоз на территорию России египетского картофеля будет ограничен. Такое решение принял Россельхознадзор.

Об этом в ночь на пятницу сообщается на сайте ведомства. Причиной запрета на ввоз в Россию египетского картофеля стало обнаружение в нем возбудителя бурой бактериальной гнили.

«Партии такого картофеля, отгруженные до 16 марта 2018 года, не подлежат к ввозу на территорию Российской Федерации», - говорится в сообщении ведомства.

При этом отмечается, что под запрет Россельхознадзора попал картофель не изо всего Египта, а из нескольких его регионов.