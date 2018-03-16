Минобороны РФ сообщило о разведактивности у российских границ за неделю
За неделю возле границ России вели разведку 22 летательных аппарата. Об этом сообщает газета Минобороны РФ «Красная звезда».
Из опубликованной инфографики следует, что были выполнены семь вылетов на перехват и сопровождение дежурными силами противовоздушной обороны. Подчеркивается, что нарушений воздушного пространства РФ допущено не было.
Ранее издание публиковало информацию о том, что в минувшем году дежурные силы ПВО совершили 294 вылета на перехват и сопровождение. Подчеркивается, что н было допущено ни одного случая нарушения границы России.