Четыре человека стали жертвами двух ДТП в республике Татарстан

В республике Татарстан в ночь на пятницу произошли две дорожные аварии со смертельным исходом, в которых погибли четыре человека и один человек пострадал.

Об этом со ссылкой на пресс-службу республиканского МВД сообщает РИА Новости.

Первое ДТП произошло в Лаишевском районе на 27-м километре трассы Казань — Оренбург. Водитель автомобиля ВАЗ-2107 по неясным пока причинам выехал на полосу встречного движения, где врезался в автомобиль марки Hyundai. В отечественном автомобиле погибли водитель и пассажир, а водитель иномарки пострадал и был госпитализирован.

Вторая смертельная авария произошла в Новошешминском районе республики на 38-м километре трассы Азеево — Черемшан — Шентала. Водитель грузовика МАЗ допустил выезд на встречную полосу, где опрокинулся на «Ладу-Калину», погибли оба водителя.