Число жертв обрушения моста в Майами может возрасти до 6-10 человек

Сенатор американского штата Флорида Бил Нельсон заявил, что при обрушении пешеходного моста в Майами, могли погибнуть от шести до 10 человек.

Ранее СМИ сообщили, что, один человек погиб и еще несколько пострадали в автомобилях, на которые обрушился пешеходный мост в Майами. Шериф Бил Нельсон, комментируя трагедию в эфире телеканала Fox News, заявил:

«Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек».

Также информацию о шести погибших при обрушении пешеходного моста вблизи кампуса Международного университета Флориды привел телеканал Local10, который сослался на данные пожарно-спасательных служб, работающих на разборе завалов.

При этом сообщалось, что рухнувший мост не был достроен, а секция весом 950 тонн, была установлена совсем недавно – 10 марта.