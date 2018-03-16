Выборы Президента 2018
Мы в соц.сетях:
СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

 СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду

СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду
Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

 Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ
СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

 В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских

В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских
СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

СМИ: МВД оценило ущерб от коррупции в России

 СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду

СМИ: Управляющие компании могут лишиться права взимать плату за свет и воду
Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

Савченко внесена в базу данных украинского сайта «Миротворец»

 Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ
СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

СМИ: Яд в деле Скрипаля мог находиться в чемодане дочери

 В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских

В драке с фанатами перед матчем ЦСКА и «Лиона» пострадали восемь полицейских
2:20   16 Марта 2018
Весь мир
38

Число жертв обрушения моста в Майами может возрасти до 6-10 человек

Число жертв обрушения моста в Майами может возрасти до 6-10 человек

Сенатор американского штата Флорида Бил Нельсон заявил, что при обрушении пешеходного моста в Майами, могли погибнуть от шести до 10 человек.

Ранее СМИ сообщили, что, один человек погиб и еще несколько пострадали в автомобилях, на которые обрушился пешеходный мост в Майами. Шериф Бил Нельсон, комментируя трагедию в эфире телеканала Fox News, заявил:

«Ирония в том, что мост, который был призван обеспечить безопасность при переходе через восьмиполосное шоссе, привел, как мне сказали, к гибели от шести до десяти человек».

Также информацию о шести погибших при обрушении пешеходного моста вблизи кампуса Международного университета Флориды привел телеканал Local10, который сослался на данные пожарно-спасательных служб, работающих на разборе завалов.

При этом сообщалось, что рухнувший мост не был достроен, а секция весом 950 тонн, была установлена совсем недавно – 10 марта.

Автор: Александр Люблинский
#сша #жертвы #происшествия #чп #весь мир #флорида #обрушение #майами #пешеходный мост
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Выбор редакции
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме Россия
«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме
Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.
21:17   15 Марта 2018
62
Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских Россия

Мигранты в России. А ведь это дети тех, кто изгонял русских

20:12   15 Марта 2018
7740
Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада Россия

Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

19:58   15 Марта 2018
144
Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен» Россия

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

19:44   15 Марта 2018
275
Новости smi2.ru
Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

Захарова ответила главе Минобороны Британии, предложившему РФ «заткнуться»

 Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

Макрон и Меркель отказались поддержать «отравленную» Великобританию

 Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

 Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»

Все они – бандиты, или Обратная сторона курдской «демократии»