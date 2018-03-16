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 Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

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2:25   16 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

После выхода из СНГ Украина потеряет многие возможности. Об этом заявил постпред РФ при содружестве Андрей Шведов.

В интервью «Известиям» дипломат заявил, что для Украины страны СНГ представляют немаловажный экспортный рынок (около 16 процентов), особенно для ее машиностроительной продукции. Шведов отметил, что выход из соглашений лишает Киев многих прав и возможностей.

Постпред РФ при СНГ также отметил, что договоренностями в рамках содружества регулируются вопросы пенсионного обеспечения при переезде граждан на жительство в другое государство, скорой медицинской помощи и другие. В рамках содружества создаются благоприятные условия для поддержания и продвижения экономических связей.

Российский постпред отметил, что сотрудничество в СНГ носит взаимовыгодный характер, поэтому страны-партнеры заинтересованы, чтобы Украина не покидала содружество. Шведов отметил, что за последние годы Киев свел до минимума свой вклад в деятельность организации.

Автор: Олег Королев
#украина #снг #шведов
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