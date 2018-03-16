В Нижнем Новгороде на выборах будет работать «Социальное такси»

В Нижнем Новгороде горожанам с ограниченными возможностями помогут добраться до участков для голосования. Об этом сообщили в избиркоме Нижегородской области.

В день выборов службы «Социального такси» будут работать не только в областном центре, но и в городах Кстово, Городец, Арзамас, Шахунья, Бор и Дзержинск. Услугами службы смогут воспользоваться не только инвалиды с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и инвалиды первой группы по зрению, но и люди старше 70 лет, передвигающиеся с помощью спецсредств.

Также на сайте областного избиркома размещены контакты диспетчеров, по которым 18 марта можно будет вызвать «Социальное такси».