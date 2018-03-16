Постпред РФ при ООН: Россия гордится воссоединением с Крымом

Постоянный представитель РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Россия гордится проведенным в 2014 году в Крыму референдумом, по итогам которого полуостров вошел в состав нашей страны.

С таким заявлением дипломат выступил на заседании в штаб-квартире всемирной организации в Нью-Йорке. При этом он подчеркнул «для тех, кто не очень хорошо понял»:

«Я хочу сказать, что мы гордимся тем, что сделали четыре года назад. Считаем, что это было правильно», - заявил Полянский, добавив, что счастья, конечно не измеришь количеством построенных мостов, дорог и теплоэлектростанций.

При этом он предложил всем собравшимся на заседании ООН, если они действительно хотят разобраться в ситуации, приехать в Крым и убедиться своими глазами.

Напомним: неформальная встреча в штаб-квартире ООН с участием членов Совбеза всемирной организации была проведена по инициативе США, Великобритании, Швеции и Польши. Представители этих стран вновь обвинили Россию в нарушении прав жителей Крыма и аннексии полуострова. При этом заместитель украинского министра иностранных дел Елена Зеркаль заявила, что Москва создает в Крыму «огромную военную базу», превращая полуостров в плацдарм для военного вмешательства в разные страны и привела в пример Сирию.

Полянский, отвечая на высказанные обвинения, напомнил, что все, заявляющие об аннексии Крыма, намеренно игнорирую право крымчан самостоятельно определять свою судьбу. Также он указал на то, что утрата Украиной своей территориальной целостности стала следствием внутренних процессов, к которым Россия не имела никакого отношения.