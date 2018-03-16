​​​​​​​СМИ: Американский вертолет разбился на западе Ирака, семеро погибших

Как минимум семь человек погибли на западе Ирака в результате крушения военно-транспортного вертолета США Chinook.

Об этом в пятницу сообщает телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что к настоящему моменту подробностей о произошедшем не много, известно лишь, что винтокрылая машина, которая сопровождала другой американский вертолет Black Hawk, рухнула на западе иракской провинции Анбар, которая граничит с Сирией, в районе фосфорного завода.

Что именно стало причиной крушения к настоящему моменту не сообщается.