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​​​​​​​СМИ: Американский вертолет разбился на западе Ирака, семеро погибших
1:37   16 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​СМИ: Американский вертолет разбился на западе Ирака, семеро погибших

​​​​​​​СМИ: Американский вертолет разбился на западе Ирака, семеро погибших

Как минимум семь человек погибли на западе Ирака в результате крушения военно-транспортного вертолета США Chinook.

Об этом в пятницу сообщает телеканал Al Mayadeen. Отмечается, что к настоящему моменту подробностей о произошедшем не много, известно лишь, что винтокрылая машина, которая сопровождала другой американский вертолет Black Hawk, рухнула на западе иракской провинции Анбар, которая граничит с Сирией, в районе фосфорного завода.

Что именно стало причиной крушения к настоящему моменту не сообщается.

Автор: Александр Люблинский
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