Памфилова: Наблюдатели могут ехать в Чечню, как и в любой другой регион РФ

Наблюдатели могут спокойно ехать в Чечню, равно как и в любой другой регион России. Об этом сообщила глава ЦИК РФ Элла Памфилова.

Юрист штаба блогера Алексея Навального Иван Жданов во время разговора с Памфиловой поинтересовался, может ли ЦИК обеспечить безопасность наблюдателей из команды блогера в Чечне.

Памфилова отметила, что наблюдатели от штаба Навального ничем не отличаются от других наблюдателей. Она подчеркнула, что если у них есть договоренность с кандидатами и партиями, то они могут ехать свободно в любые регионы Росии.

Глава ЦИК сообщила, что исходя из целого ряда аспектов, она готова взять на себя дополнительную ответственность. По ее словам, она это сделает в случае, если будет представлен список тех, кто посетит Чечню. Памфилова подчеркнула, что Чеченская республика является одним из самых безопасных регионов РФ.

Выборы президента РФ состоятся 18 марта. На должность претендуют восемь кандидатов, включая действующего лидера Владимира Путина.