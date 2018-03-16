В Москве на десять миллионов рублей ограбили ювелирный магазин

На севере Москвы налетчики ограбили магазин «Серебряный мир» на сумму более десяти миллионов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

Как отмечается, на Ленинградском проспекте был совершен налет на ювелирный магазин. Грабители вошли в заведение, разбили витрины и похитили ювелирные изделия. По предварительным данным, сумма похищенного составила более десяти миллионов рублей.

Грабители скрылись с места происшествия на машине. Сейчас проводится розыск автомобиля.

Столичный главк МВД подтвердил данную информацию. Отмечается, что ущерб от действий грабителей пока оценивается правоохранителями. По данным полиции, неизвестные вошли в магазин и угрожая пистолетом, похитили ювелирные украшения. Подозреваемых ищут.