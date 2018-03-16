Депутаты ЛДПР внесут в Госдуму законопроект об отмене ЕГЭ

​​​​​​​Пресс-служба думской фракции Либерально-демократической партии России сообщает о том, что в пятницу депутаты ЛДПР намерены внести на рассмотрение Нижней палаты парламента законопроект об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

При этом авторы инициативы отмечают, что одной из причин предложения отменить ЕГЭ стало то, что учащиеся практически не в состоянии самостоятельно подготовиться к сдаче Единого госэкзамена и вынуждены для эффективной подготовки обращаться к репетиторам, услуги которых очень дороги и порой непосильны для родителей школьников.

Также авторы отмечают, что принятие их законопроекта позволит определять уровень знаний абитуриентов на основе их реальных знаний, а не по сомнительным результатам ЕГЭ, что позволит более качественно отбирать кандидатов на поступление в вузы.