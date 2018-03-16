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0:57   16 Марта 2018
Россия
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Владимир Путин встретится с медицинскими специалистами в Петербурге

Владимир Путин встретится с медицинскими специалистами в Петербурге

Российский президент Владимир Путин посетит Национальный медицинский центр имени Алмазова в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Центр Алмазова - крупнейший многопрофильный центр России, в котором трудятся более семи тысяч сотрудников. Обучение проходят более двух тысяч специалистов отрасли.

Ожидается, что Путин ознакомится с работой учреждения, пообщается с представителями медицинского сообщества, пациентских организаций, врачебных ассоциаций и образовательных учреждений. Пресс-служба Кремля отмечает, что на встрече планируется обсудить широкий круг вопросов развития российского здравоохранения.

Автор: Олег Королев
#путин #центр алмазова #медицинские специалисты
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