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0:52   16 Марта 2018
Россия
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​​​​​​​Путин выступил с обращением к избирателям, призвав россиян участвовать в выборах

​​​​​​​Путин выступил с обращением к избирателям, призвав россиян участвовать в выборах

​​​​​Президент России Владимир Путин в преддверии президентских выборов выступил со специальным обращением к избирателям, в котором призвал их не уклоняться от голосования и реализовать свое право на свободный выбор.

«За кого проголосовать, как реализовать свое право на свободный выбор - это личное решение каждого человека. Но если уклониться от такого решения, тогда этот ключевой, определяющий выбор будет сделан без учета вашего мнения», - говорится в специальном обращении президента РФ к избирателям.

​​​​​​​Путин выступил с обращением к избирателям, призвав россиян участвовать в выборах

Также Путин напомнил россиянам положение Конституции РФ, которое гласит, что единственным источником власти в нашей стране является народ. По словам президента, эта правовая формула содержит в себе огромный смысл, так как именно от воли каждого гражданина, от воли народа зависит будущее России и наших детей – то, по какому пути пойдет страна.

Автор: Александр Люблинский
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