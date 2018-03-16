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0:44   16 Марта 2018
Россия
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Производителей уличной одежды могут обязать пришивать светоотражатели

Производителей уличной одежды могут обязать пришивать светоотражатели

Депутат Госдумы Вячеслав Лысаков выступил с предложением обязать промышленные предприятия размещать светоотражатели на детской, спортивной и школьной одежде. Об этом сообщает «Парламентская газета».

В России с 18 марта любой водитель, совершающий поездку вне населенных пунктов, обязан будет иметь при себе жилет со светоотражающими полосками для того, чтобы при выходе из машины не стать жертвой наезда. До этого носить наклейки и браслеты на неосвещенной дороге обязаны были носить пешеходы. Административной ответственности  невыполнение этих требований пока нет.

В интервью «Парламентской газете» Лысаков сообщил, что ответственность может появиться со временем. При этом он отметил, что сейчас гораздо эффективнее контролировать производителей уличной одежды, обязав их размещать светоотражатели.

Парламентарий отметил, что необходимо разработать обязательные стандарты для каждой группы товаров: школьная одежда, детская, спортивная и туристическая. Строго соблюдать их должны будут не только отечественные предприятия, но и зарубежные поставщики. Дополнительная нагрузка на производителей может привести к подорожанию привычных товаров в среднем на 10-15 процентов.

Лысаков заявил, что для реализации инициативы придется проделать большой объем работы. Наиболее трудным аспектом станет вопрос их согласования между ведомствами.

Автор: Олег Королев
#госдума #светоотражающая одежда #светоотражатели #верхняя одежда
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