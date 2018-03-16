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0:29   16 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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​​​​​​​Савченко: У украинских властей и у генпрокурора «поехала крыша»

​​​​​​​Савченко: У украинских властей и у генпрокурора «поехала крыша»

​​​​Депутат Верховной Рады Надежда Савченко, которую ранее генпрокурор Украины обвинил в подготовке теракта в зале заседаний парламента, прокомментировала заявление Юрия Луценко.

«Да, я думаю, что у него поехала крыша, а ещё крыша поехала у власти», - заявила она, в частности.

При этом Надежда Савченко отметила, что у нее есть ощущение, что ее «рвут на части», а также призналась, что тяжело выдержать, когда в колеса ставят палки.

Напомним: ранее Надежда Савченко выдвинула в отношении Юрия Луценко и спикера Верховной Рады Андрея Парубия обвинения в том, что они имеют непосредственное отношение к расстрелу людей на Майдане в 2014 году. В ответ Юрий Луценко заявил, что Савченко планировала устроить масштабный террористический акт прямо в Верховной Раде с использованием минометов и гранат.

Автор: Александр Люблинский
#украина #савченко #политика #обвинения #весь мир #генпрокурор #юрий луценко #народный депутат #поехала крыша
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