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 В Нижнем Новгороде на выборах будет работать «Социальное такси»

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0:21   16 Марта 2018
Весь мир
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В Минобороны РФ назвали слова Уильямсона «риторикой базарной хабалки»

В Минобороны РФ назвали слова Уильямсона «риторикой базарной хабалки»

Заявление главы оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России свидетельствует о его «интеллектуальной импотенции». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне Уильямсон заявил о возможности принятия Россией ответных мер на высылку дипломатов из Великобритании. По его словам, отравление Скрипаля, за которое якобы ответственна российская сторона, является «жестким и возмутительным актом» и «Россия должна отойти и заткнуться».

Конашенков отметил, что подобное заявление является «риторикой базарной хабалки», которое говорит об интеллектуальной импотенции Уильямсона. Представитель МО РФ указал на ничтожность обвинений и самих обвинителей.

Также генерал-майор напомнил, что Великобритания стоит за созданием организаций по производству фейковых сенсаций, таких как «Белые каски» и «Обсерватория прав человека. Конашенков отметил, что такие хамские выражения обусловлены отсутствием результатов служебной деятельности британского оборонного ведомства.

Автор: Олег Королев
#великобритания #конашенков #минобороны рф #уильямсон
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