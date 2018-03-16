В Минобороны РФ назвали слова Уильямсона «риторикой базарной хабалки»

Заявление главы оборонного ведомства Великобритании Гэвина Уильямсона в адрес России свидетельствует о его «интеллектуальной импотенции». Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

Накануне Уильямсон заявил о возможности принятия Россией ответных мер на высылку дипломатов из Великобритании. По его словам, отравление Скрипаля, за которое якобы ответственна российская сторона, является «жестким и возмутительным актом» и «Россия должна отойти и заткнуться».

Конашенков отметил, что подобное заявление является «риторикой базарной хабалки», которое говорит об интеллектуальной импотенции Уильямсона. Представитель МО РФ указал на ничтожность обвинений и самих обвинителей.

Также генерал-майор напомнил, что Великобритания стоит за созданием организаций по производству фейковых сенсаций, таких как «Белые каски» и «Обсерватория прав человека. Конашенков отметил, что такие хамские выражения обусловлены отсутствием результатов служебной деятельности британского оборонного ведомства.