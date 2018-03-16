На украинском телевидении подрались два депутата Рады

В четверг в коридоре украинского «5 телеканала» подрались Вадим Ивченко – депутат от партии «Батькивщина» и его коллега от фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко.

Причиной драки стал закон об отмене поправок Лозового. Об этом со ссылкой на заявление народного депутата Антона Геращенко сообщает местный информационный портал «СТРАНА.ua».

Геращенко написал о происходящем на своей странице в социальной сети Facebook, разместив там же видеозапись драки.

«Только что в студии «5 канала» произошло столкновение между народными депутатами Вадимом Ивченко и Алексеем Гончаренко. Конфликт произошёл из-за закона об отмене правок Лозового», - говорится в сообщении.

Также Антон Геращенко в своем посте рассказал, что вызвал на место происшествия наряд полиции, который составил протокол в отношении участников конфликта.