Белый дом: Трамп в отношении России действует жестко

Президент США Дональд Трамп в отношении РФ действует крайне жестко.

Об этом в четверг в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, отметив, при этом, что президент США готов продолжать работать с российским руководством в борьбе с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, например.

«Но президент также показал, что он действует крайне жёстко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях», - добавила при этом Сандерс.

Напомним: ранее в четверг стало известно о введении Соединенными Штатами новых санкций против России. Кроме того, Вашингтон сообщил о том, что в дополнительный санкционный список внесены ГРУ (Главное разведывательное управление) и ФСБ (Федеральная служба безопасности).