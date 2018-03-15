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Российский постпред: Украина потеряет ряд возможностей после выхода из СНГ

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23:50   15 Марта 2018
Весь мир
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Белый дом: Трамп в отношении России действует жестко

Белый дом: Трамп в отношении России действует жестко

Президент США Дональд Трамп в отношении РФ действует крайне жестко.

Об этом в четверг в ходе регулярного брифинга заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс, отметив, при этом, что президент США готов продолжать работать с российским руководством в борьбе с мировыми угрозами, такими как Северная Корея, например.

«Но президент также показал, что он действует крайне жёстко по России, в особенности вы это видели сегодня в российских санкциях», - добавила при этом Сандерс.

Напомним: ранее в четверг стало известно о введении Соединенными Штатами новых санкций против России. Кроме того, Вашингтон сообщил о том, что в дополнительный санкционный список внесены ГРУ (Главное разведывательное управление) и ФСБ (Федеральная служба безопасности).

Автор: Александр Люблинский
#россия #сша #политика #трамп #белый дом #весь мир #новые санкции #сара сандерс #жесткие меры
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