Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины

Народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на должность президента страны на ближайших выборах главы государства.

Об этом в четверг вечером сообщает украинский телеканал NewsOne. В частности, на вопрос о там, планирует ли она выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, Савченко ответила:

«Да».

После чего Савченко задали вопрос, что она думает о выдвинутом депутатами в Раде предложении лишить ее звания Героя Украины. Савченко ответила, что ждет того времени, когда она кинет полученную ею звезду в лицо президенту.

Напомним: ранее в четверг генеральный прокурор Украины обвинил Надежду Савченко в планировании террористического акта в Верховной раде. До этого Савченко обвинила высокопоставленных чиновников в пособничестве расстрелу людей на Майдане Незалежности в 2014 году.