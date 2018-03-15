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23:21   15 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины

Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на пост президента Украины

Народный депутат Украины Надежда Савченко подтвердила, что намерена баллотироваться на должность президента страны на ближайших выборах главы государства.

Об этом в четверг вечером сообщает украинский телеканал NewsOne. В частности, на вопрос о там, планирует ли она выдвинуть свою кандидатуру на грядущих президентских выборах, Савченко ответила:

«Да».

После чего Савченко задали вопрос, что она думает о выдвинутом депутатами в Раде предложении лишить ее звания Героя Украины. Савченко ответила, что ждет того времени, когда она кинет полученную ею звезду в лицо президенту.

Напомним: ранее в четверг генеральный прокурор Украины обвинил Надежду Савченко в планировании террористического акта в Верховной раде. До этого Савченко обвинила высокопоставленных чиновников в пособничестве расстрелу людей на Майдане Незалежности в 2014 году.

Автор: Александр Люблинский
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