При крушении моста в Майами погиб один человек

Как минимум один человек стал жертвой обрушения пешеходного моста в американском городе Майами в штате Флорида.

Об этом в четверг сообщает телеканал Fox News, приводя официальные данные спасателей, работающих на разборе завалов, под которые попали автомобили.

При этом отмечается, что в результате обрушения моста пострадали от четырех до шести человек. Однако под обломками моста еще остается несколько автомобилей, поэтому, как уточняют в экстренных службах, число пострадавших может возрасти.

Напомним: ранее СМИ сообщили, что в Майами вблизи Международного университета Флориды рухнул пешеходный мост, который еще не был введен в эксплуатацию, поэтому на самом мосту в момент обрушения людей не было, но под обломки попали несколько автомобилей.

BREAKING: Reports indicate several people dead and multiple injuries after pedestrian bridge collapse at Florida International University in Miami. https://t.co/eJZaLyCdjj https://t.co/TtIFhY0TGE