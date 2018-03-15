Париж продолжает работать над подготовкой визита Макрона в РФ

Посол Франции в Москве Сильви Берманн заявила, что в Париже продолжают готовиться к намеченному на конец мая текущего года визиту президента Франции Эммануэля Макрона в Россию.

Слова французского посла в Москве, которая в четверг посетила открывшийся в Париже Книжный салон, приводит РИА Новости.

«Мы продолжаем готовиться к визиту в Москву, но вопрос нужно задать президенту», - заявила дипломат, в частности.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил ранее, что французский президент принял приглашение приехать в Россию в контексте Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который пройдет 24-26 мая. Также планируется, что Макрон во время визита в Россию в месте с российским лидером Владимиром Путиным посетит первое заседание форума «Трианонский диалог».

Напомним: ранее СМИ привели сообщение российского посольства в Париже о том, что французский президент Эммануэль Макрон не посетит открывшийся на Парижском книжном салоне стенд России, которая является там почетным гостем.