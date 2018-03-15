Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Глава Минфина Украины Александр Данилюк считает, что в течение ближайших лет – до 2020 – никакого дефолта в стране не будет.

Об этом Данилюк заявил в эфире радиостанции «Новое время», отметив, что после 2020 года все в будет зависеть от будущих решений украинских властей.

«Никакого дефолта не будет. Я не вижу никаких предпосылок для этого ни в этом году, ни в 2019 году, ни в 2020 году. Дальше будет всё зависеть от того, какие решения будут приниматься», - сказал министр.

Также Данилюк отметил, что его ведомство в настоящее время работает над сокращением долговой нагрузки на украинскую экономику в пиковый период выплат по внешним обязательствам – в 2019 и 2020 годах.

Напомним: ранее украинский министр социальной политики Андрей Рева заявил, что дефолт в стране произойдет в том случае, если Международный валютный фонд (МВФ) прекратит сотрудничать с Украиной.