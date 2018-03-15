Ливийские боевики похитили главного военного прокурора страны — СМИ

Неизвестные вооруженные люди похитили главного военного прокурора Ливии генерал-майора Масуда Архуму. Об этом сообщил местный информационный портал Al Wasat со ссылкой на сына похищенного.

Архума входит в состав правительства национального согласия Ливии, сформированного при поддержке ООН в Триполи. С момента свержения и убийства экс-главы страны Омара Кадафи Ливии сохраняется проблема активности незаконных вооруженных группировок.

По словам сына, прокурора похитили, когда он подъезжал к своему дому в районе Салах-эд-Дин в Триполи. Он услышал звуки выстрелов и, когда вышел, увидел группу вооруженных людей в трех машинах, которые похищали прокурора в 200 метрах от его дома.