Пешеходный мост обрушился в Майами, есть погибшие и пострадавшие

В американском городе Майами в штате Флорида в четверг обрушился пешеходный мост, в результате чего пострадало большое число людей.

Также сообщается о погибших, однако точных данных на этот счет пока не поступало.

Об обрушении пешеходного моста, под обломками которого оказалось множество автомобилей, сообщают американские СМИ. В частности, сообщается, что рухнувший мост находился поблизости от корпуса Международного университета Флориды.

По некоторым данным, на мосту в момент обрушения не было пешеходов, так как он еще не был открыт. Предполагается, что все пострадавшие и возможные жертвы находились в оказавшихся под обломками автомобилях.

В настоящее время на месте обрушения ведутся спасательные работы.