Пешеходный мост обрушился в Майами, есть погибшие и пострадавшие
В американском городе Майами в штате Флорида в четверг обрушился пешеходный мост, в результате чего пострадало большое число людей.
Также сообщается о погибших, однако точных данных на этот счет пока не поступало.
Об обрушении пешеходного моста, под обломками которого оказалось множество автомобилей, сообщают американские СМИ. В частности, сообщается, что рухнувший мост находился поблизости от корпуса Международного университета Флориды.
По некоторым данным, на мосту в момент обрушения не было пешеходов, так как он еще не был открыт. Предполагается, что все пострадавшие и возможные жертвы находились в оказавшихся под обломками автомобилях.
В настоящее время на месте обрушения ведутся спасательные работы.
Live Coverage: Multiple people dead after pedestrian bridge collapses at a Florida university, pinning cars underneath https://t.co/akZ8Qan7Qg pic.twitter.com/i2IyZveWUy— NBCWashington (@nbcwashington) 15 марта 2018 г.