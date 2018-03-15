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Весь мир
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Пешеходный мост обрушился в Майами, есть погибшие и пострадавшие

Пешеходный мост обрушился в Майами, есть погибшие и пострадавшие

В американском городе Майами в штате Флорида в четверг обрушился пешеходный мост, в результате чего пострадало большое число людей. 

Также сообщается о погибших, однако точных данных на этот счет пока не поступало.

Об обрушении пешеходного моста, под обломками которого оказалось множество автомобилей, сообщают американские СМИ. В частности, сообщается, что рухнувший мост находился поблизости от корпуса Международного университета Флориды.

По некоторым данным, на мосту в момент обрушения не было пешеходов, так как он еще не был открыт. Предполагается, что все пострадавшие и возможные жертвы находились в оказавшихся под обломками автомобилях.

В настоящее время на месте обрушения ведутся спасательные работы.

 

Автор: Александр Люблинский
#сша #жертвы #происшествия #чп #весь мир #флорида #обрушение #майами #пешеходный мост
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