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21:38   15 Марта 2018
Весь мир
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​​​​​​​Макрон, посетив Парижский книжный салон, не подойдет к стенду России

​​​​​​​Макрон, посетив Парижский книжный салон, не подойдет к стенду России

Президент Франции Эммануэль Макрон не станет посещать стенд России, которая является почетным гостем на Парижском книжном салоне.

Об этом журналистам рассказал организатор российского стенда Евгений Резниченко.

«Нам сообщили из посольства, что получили официальное письмо из Елисейского дворца, в котором говорится, что президент Макрон не посетит наш стенд», - рассказал он.

Первоначально ожидалось, что президент Франции в день открытия российского стенда на Парижском книжном салоне примет участие в запланированных по этому поводу торжествах.

Ранее в четверг Макрон анонсировал объявление в ближайшие дни о том, какие меры Франция примет в связи с инцидентом в британском Солсбери, где был отравлен бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль. 

Автор: Александр Люблинский
#россия #франция #политика #общество #весь мир #макрон #президент франции #парижский книжный салон #российский стенд
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