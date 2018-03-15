МОК обсуждает решение Украины запретить своим спортсменам выступать в России

Международный олимпийский комитет (МОК) начал обсуждение решения Украины запретить своим спортсменам выступать в международных соревнованиях на территории России. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.

Отмечается, что МОК ведет диалог с национальными олимпийскими комитетами обеих стран.

В среду глава Минспорта Украины Игорь Жданов подписал решение, запрещающее участие в соревнованиях и тренировочных сборах на территории РФ спортсменам всех национальных команд Украины. Также спортивным федерациям рекомендовано воздержаться от участия во всех соревнованиях, которые будут проводиться на территории России.