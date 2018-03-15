Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Полиция Украины не будет сопротивляться радикальным движениям, желающим проводить акцию протеста у здания российского консульства в день проведения выборов президента России 18 марта.

Советник главы управления полиции Одесской области Руслан Форостяк заявил, что полиция не собирается останавливать проведение радикальной акции около здания российского консульства 18 марта, она будет обеспечивать правопорядок. Чиновник добавил, что для сохранения общественного порядка привлечены подразделения МВД, в том числе патрульные и нацгвардейцы, однако он не сообщил количество задействованных правоохранительных органов.

«Мы не собираемся препятствовать выражению чьего-то мнения, но будем вынуждены обеспечить правопорядок», — сообщил Форостяк в четверг, 15 марта, агентству УНИАН.

Напомним, националисты из «Свободы»,«Национального сектора» и «Правого сектора» (экстремистская организация, запрещена в РФ — прим.ред.) заявляли, что собираются заблокировать российские дипломатические учреждения на территории Украины 18 марта, чтобы сорвать голосование на выборах президента России. До этого полиция Украины обещала усилить охрану российских представительств в день голосования на выборах президента РФ.