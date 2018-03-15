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Весь мир
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Дело Скрипаля: премьер Этонии отменил запланированную поездку в Красноярск

Дело Скрипаля: премьер Этонии отменил запланированную поездку в Красноярск

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отменил запланированную поездку в Красноярск, где в мае планируются Дни эстонской культуры. Об этом сообщил глава пресс-службы эстонского правительства Урмас Сеавер.

«В свете недавних международных событий глава правительства не считает возможным ехать в Красноярск», — сообщил Сеавер.

Отношения между Россией и рядом западных стран резко обострились после того, как в Великобритании получили отравление нервно-паралитическим газом (по утверждению премьера Великобритании Терезы Мэй, российской разработки — «Новичок») экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. В Британии практически сразу заявили, что к отравлению причастна Россия.

Ранее организаторы праздничных мероприятий по случаю столетнего юбилея Эстонии предложили Ратасу посетить Красноярск, где с 16 по 21 мая будут проходить Дни эстонской культуры.

Автор: Вячеслав Каширин
#эстония #политика #весь мир #скрипаль #урмас ратас
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