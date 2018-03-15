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«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

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Россия
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«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

Президент России Владимир Путин пообщался с участниками форума «Россия – страна возможностей», который проходит на ВДНХ с 13 по 16 марта.

Участие в форуме принимают более шести тысяч человек из 85 российских регионов. Участники на 35 различных площадках обсуждают поддержку проектов, которые вошли в открытую платформу «Россия – страна возможностей», основная цель которой – создать в стране систему прозрачных социальных лифтов, самореализации талантливых молодых людей и профессионалов во всех сферах деятельности, а также консолидация общественных инициатив и поддержка благотворительности. 

Президент РФ посетил форум в четверг 15 марта, где познакомился с желаниями и проектами участников, а также пообщался с ними.

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

Выступая перед победителями и финалистами конкурсов, молодыми бизнесменами, учеными, волонтерами и врачами, Путин заявил, что наша страна всегда была и остается страной возможностей для молодежи, в которой у каждого есть возможность, рассчитывая на помощь государства, воплотить в жизнь свои планы и мечты.

В начале общения президент поздравил всех участников форума, заявив, что все они уже являются победителями.

«Знаю, что вы прошли селекцию, отбор и показали лучшие результаты в своих номинациях, в том, что вам понравилось, в том, чем вы решили заниматься и занимаетесь уже вполне профессионально. Хочу вам пожелать дальнейших успехов», - сказал глава государства.

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

Также Путин пообщался с молодым ученым-медиком, который работает над разработкой системы исследования головного мозга, и отметил, что такие исследования очень сложны и очень интересны, так как нет ничего важнее головы. Общаясь с молодыми предпринимателями, один из которых занимается производством яблочных чипсов, президент пошутил на тему польских «санкционных яблок». Другой участник попросил Путина подписать открытку для его бабушки, которая заболела и на смогла лично прийти на встречу с главой государства, хотя очень этого хотела. Президент открытку подписал, поинтересовался состоянием здоровья бабушки и пожелал ей всего наилучшего.

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

У россиян, которые следили за форумом и за участием в нем президента, отметили, что все это вызывает у них чувство гордости. А те россияне, которые живут за границей и там растят детей, отметили, что им немного завидно, так как там у молодежи нет таких перспектив, какие теперь есть в России – стране возможностей.  

Автор: Александр Люблинский
#россия #путин #форум #политика #общество #российя - страна возможностей
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