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20:38   15 Марта 2018
Весь мир
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Президент Египта выступил с заявлением, что готов лично воевать против террористов

Президент Египта выступил с заявлением, что готов лично воевать против террористов

Египетская пресс-служба сообщила о готовности президента Абделя Фаттаха Ас-Сиси принять личное участие в борьбе с террористами.

Президент Египта заявил, что готов сам надеть военную форму и встать рядом с офицерами и солдатами в сражении с террористическими группировками.

В сообщении пресс-службы говорится, что «египетские семьи жертвуют жизнями своих сыновей, чтобы сто миллионов египтян могли жить в мире и безопасности».

Ас-Сиси выступал на конференции, которую организовали вооруженные силы Египта в память о солдатах и офицерах, отдавших жизнь в бою с террористами.

Вооруженные силы страны развернули крупномасштабную антитеррористическую операцию в начале февраля на Синае и других районах страны. По данным пресс-службы армии, в ходе операции зачистки было уничтожено около 120 боевиков.

 

Автор: Екатерина Розина
#политика #египет #зачистка #весь мир #терроризим
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