Депутат ГД: Возможно, Трамп не так уж и уверен в причастности Москвы к атаке на Скрипаля

Не исключено, что президент США Дональд Трамп не в такой степени, как другие политики, убежден в причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Такое мнение высказала первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова (ЕР).

Как заявила депутат РИА Новости, возможно, Трамп не так уж и убежден, как остальные политики, которые предпочитают говорить «скорее всего».

«Я их понимаю, они не могут сказать, что уверены на 100%. Ведь если это не подтвердится, то будет достаточно странно, что люди такого уровня вводят в заблуждение весь мир», — заявила Журова.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что после разговора с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй у него «сложилось впечатление», что за покушением на Скрипаля стоит Россия.