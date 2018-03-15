Собчак объяснила свои слезы на дебатах

Накануне телеведущая расплакалась после нападок оппонентов.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на встрече со сторонниками в Москве пояснила, почему накануне расплакалась во время теледебатов в эфире канала «Россия-1».

«Это слезы силы, а не слабости. Я живой человек, искренний человек. Верю в то, что говорю и поэтому искренне плачу, когда вижу несправедливость», — передает слова кандидата корреспондент ИА «Политика Сегодня».

Накануне телеведущая обвинила присутствующих на дебатах лидера ЛДПР Владимира Жириновского и представляющего Павла Грудинина (кандидата от КПРФ) Максима Шевченко в том, что они ее постоянно перебивают, мешают ей выступать, и оскорбляют.

Встречи с оппонентами в телеэфире Собчак сравнила с первым кругом ада.