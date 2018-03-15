Украинские аграрии заблокировали главные дороги в девяти областях

Украинская общественная организация «Всеукраинский аграрный совет» сообщила о том, что представители аграрного бизнеса заблокировали в девяти областях страны главные автомагистрали.

Информация об акции протеста размещена на странице общественной организации в социальной сети Facebook .

«С 10:30 по 11:30 дороги будут заблокированы в девяти областях: Кировоградской, Черкасской, Херсонской, Черниговской, Винницкой, Одесской, Ровенской, Хмельницкой и Полтавской», - говорится в опубликованном сообщении.

По словам организаторов акции, если киевские власти не примут закон о возмещении НДС на экспорт масличных культур, масштабы протестов будут увеличены.

Также в сообщении говорится, что против участников акции протеста в Черкасской области местные власти уже возбудили уголовное дело.