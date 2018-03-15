Живой щит: курды в Африне используют методы террористов

Канал Вооруженных сил Турции выложил в YouTube видео, на котором показано уничтожение бульдозера, которым поддерживаемые США «умеренные» курды перекрыли один из выездов в Африне. По словам военных, машину специально поставили так, чтобы не дать гражданским выехать из города на своем транспорте.

В Анкаре заявили, что ставят знак равенства между группировкой Рабочая партия Курдистана и союзниками США, которые сейчас обороняют Африн. Новые события в кантоне все более дают основания полагать, что у турецкого лидера Реджепа Эрдогана есть все основания так считать. Эрдоган заявил накануне, что ВС страны могут расширить географию военной операции против курдов. Дело в том, что ВВС страны готовятся нанести удары по курдским позициям на севере Ирака, так как оттуда союзники США вполне могут получить помощь для усиление группировки в Африне.

???? Brawl between civilians & #YPG members trying to block them from leaving SW of #Afrin city by digging ditches, aiming to use them as human shields ahead of the offensive by #TAF & #FSA#Turkey #Syria pic.twitter.com/xwPrWr13wc — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) March 14, 2018

В связи с этим среди мирных жителей кантона царит паника и беспокойство. Люди пытаются бежать из города, опасаясь попасть под перекрестный огонь и турецких и курдских сил, пока те будут сражаться между собой. Сами же курды YPG, зная о расширении наступления турецких ВС, отступать не собираются — они роют траншеи и делают все, чтобы не выпустить мирных жителей из города.

Политолог, журналист, эксперт по Сирии Низар Буш в беседе с корреспондентом ИА «Политика сегодня» сказал, что не поддерживает силовые методы Турции в Сирии, но вполне понимает мотивацию Эрдогана. По мнению эксперта, и силы СДС, и РПК преследуют одну общая цель — создать собственное государство на территории Сирии. Причем вблизи границы Турции, что угрожает ее безопасности.