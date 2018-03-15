Столицу Сирии признали самым дешевым городом в мире

По результатом исследования Дамаск назвали самым дешевым городом в мире в 2018 году.

Результаты исследования опубликованы The Economist Intelligence Unit.

В ходе составления списка исследователи решили взять уровень жизни в Нью-Йорке. Помимо Дамаска в пятерке городов оказались Каракас (Венесуэла), Алма-Ата (Казахстан), Лагос (Нигерия) и Бангалор (Индия).

Сингапур же признан лидером среди самых дорогих городов мира. Следующие за ним позиции в списке самых дорогих городов мира заняли Париж (Франция), Цюрих (Швейцария), Гонконг (Китай) и заключает пятерку лидеров столица Норвегии (Осло).

До этого список самых развитых городов, который состоял из 20 позиций, составляла консалтинговая компания Juniper Research в совместном исследовании с Intel. В этом рейтинге Сингапур тоже занял первую строчку.