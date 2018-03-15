Собчак сравнила дебаты с первым кругом ада

Уходить из большой политики телеведущая не собирается.

Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак на встрече со своими сторонниками сравнила предвыборные дебаты в телеэфире с первым кругом ада, передает корреспондент ИА «Политика Сегодня».

«После этой кампании, если меня спросят, что такое ад, я скажу, что знаю, что такое первый круг. Это дебаты», — заявила со сцены кандидат.

Напомним, нынешние дебаты не раз заканчивались скандалом. Так, во время одного из первых эфиров на канале «Россия-1» кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский оскорбил Ксению Собчак, в том числе нецензурно. В ответ она выплеснула в него воду из стакана. Накануне Собчак во время дебатов довели до слез.

На встрече со сторонниками телеведущая объявила о создании вместе с Дмитрием Гудковым «Партии перемен», с которой они намерены участвовать в выборах в Госдуму в 2021 году.