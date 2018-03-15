Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

Ранее кандидат в президенты РФ заявляла о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак объявила на встрече со сторонниками о создании собственной партии — «Партии перемен», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Ее соучредителем также стал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков.

- Я сделал Ксении предложение, - со сцены заявил Гудков. - И она согласилась. Мы хотим сказать, что мы молоды.

- Мы свободны, - продолжила Собчак.

- Мы хотим перемен, - добавил Гудков.

- И мы решили быть вместе, - интриговала кандидат в президенты.

- И мы решили делать...

-... совместную партию.

- Это будет «Партия перемен», - дуэтом сообщили соучредители.

Ранее Ксения Собчак на встрече в Петербурге утверждала, что не выиграет на выборах президента РФ в 2018 году, но намерена баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году.