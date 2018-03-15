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«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

«Из ваших успехов складывается успех России». О чем говорил Путин на форуме

 Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова

Путин обсудит вопросы развития национального здравоохранения в петербургском медцентре Алмазова
Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

Украинский министр финансов заявил, что дефолт стране в ближайшие годы не грозит

 Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе

Украинская полиция не остановит проведение радикальных акций в день выборов президента РФ в Одессе
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19:44   15 Марта 2018
Россия
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Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

Гудков сделал Собчак предложение. И она согласилась создать «Партию перемен»

Ранее кандидат в президенты РФ заявляла о планах баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Кандидат в президенты от «Гражданской инициативы» Ксения Собчак объявила на встрече со сторонниками о создании собственной партии — «Партии перемен», передает корреспондент ИА «Политика Сегодня». Ее соучредителем также стал экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков. 

- Я сделал Ксении предложение, - со сцены заявил Гудков. - И она согласилась. Мы хотим сказать, что мы молоды.

- Мы свободны, - продолжила Собчак.

- Мы хотим перемен, - добавил Гудков.

- И мы решили быть вместе, - интриговала кандидат в президенты.

- И мы решили делать...

-... совместную партию.

- Это будет «Партия перемен», - дуэтом сообщили соучредители.

Ранее Ксения Собчак на встрече в Петербурге утверждала, что не выиграет на выборах президента РФ в 2018 году, но намерена баллотироваться в Госдуму на выборах в 2021 году.

 

Автор: Мария Владимирова
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