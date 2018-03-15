Путин по просьбе студента подписал открытку для больной бабушки из Красноярска

Один из студентов, связанный с разработками в области медицины, во время форума «Россия — страна возможностей» попросил президента РФ Владимира Путина подписать открытку для бабушки из Красноярска, которая себя плохо чувствует, и пожелал женщине самого хорошего.

Российский лидер сказал, что подпишет «с удовольствием», уточнил ее имя, состояние здоровья и подписал открытку, пожелав пожилой женщине всего самого доброго.

В четверг Путин встречается с победителями и финалистами конкурсов, проходивших в рамка форума «Россия — страна возможностей».