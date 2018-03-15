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19:32   15 Марта 2018
Ближнее зарубежье
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Украинская Жанна д'Арк

Украинская Жанна д'Арк

В свое время российская либеральная публика любила называть Надежду Савченко украинской Жанной д’Арк. Удивительно, но они оказались правы.

Военная летчица, задержанная российскими военными за причастность к убийству российских журналистов, еще совсем недавно была на Украине символом сопротивления. Однако после ее возвращения на родину ситуация кардинальным образом изменилась.

Еще до войны в Донбассе Надежду Савченко знали. В 2011 году о ней сняли фильм, в котором назвали «украинским солдатом Джейн». Во время государственного переворота на Украине Савченко сочувствовала оппозиционерам и поэтому вызвалась добровольцем в зону «спецоперации».

После обмена Савченко встречали с почестями. Президент Петр Порошенко присвоил ей звание героя Украины, она стала депутатом Рады и членом ПАСЕ.

Видимо, по возвращении на родину Надежда Савченко не узнала страну. Вместо решения проблем киевские власти занимались политическими интригами, расцвела коррупция, и до того бывшая не последней в списке украинских бед.

Савченко, памятуя о своих демократических ценностях попыталась привлечь внимание граждан к вопиющей ситуации в высших эшелонах власти.  В ответ на нее обрушилась вся мощь государственной пропагандистской машины. Ее обвиняли в работе на Кремль, в помощи украинским сепаратистам, а также в дискредитации институтов власти.Украинская Жанна д'Арк

Позиция Савченко настолько не нравится киевским властям, что они готовы обвинить ее в попытке вооруженного захвата власти. Украинские СМИ сообщают, что Надежда якобы заплатила одному из донбасских батальонов два миллиона долларов, и нашли оружие, перевозимое ее сообщником Владимиром Рубаном, чтобы выступить против Петра Порошенко. Украинские спецслужбы уже вызвали ее на допрос, на который она не явилась по вполне уважительной причине - отправилась на заседание Европейской парламентской ассамблеи. Генпрокурор Украины Юрий Луценко предложил лишить Савченко депутатской неприкосновенности, а также подал ходатайство о ее немедленном аресте. После заявления Луценко Верховная Рада проголосовала за исключение Надежды Савченко из комитета по вопросам национальной безопасности и обороны.

По словам Надежды, на заседании ПАСЕ она дала показания против Петра Порошенко и его ближнего круга обвинив их в коррупции. Однако, видимо, европейский парламент принял сторону украинского правительства.

Теперь Савченко снова предстоит побороться за свои идеалы, но уже не против «кровавого Кремля», а против властей собственной страны. Примечательно, что от «европейских ценностей» в первую очередь страдают их сторонники, которых сами европейцы воспринимают в штыки в угоду сохранения статуса-кво в международных отношениях.

 
Автор: Юлия Стрелкова
#порошенко #украина #савченко #луценко
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